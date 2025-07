Inter Buchanan va al Villarreal Cresce il tesoretto per Leoni

Due cessioni in due giorni. Aleksandar Stankovic al Bruges, Tajon Buchanan al Villarreal. Entrambi a titolo definitivo, ma con un diritto di riacquisto per l’ Inter valido nel caso del gioiellino serbo. Il canadese, invece, lascerĂ senza troppi rimpianti. AndrĂ nella squadra in cui ha disputato gli ultimi sei mesi in prestito e porterĂ in cassa 8,5 milioni, 1,5 in meno dell’operazione Stankovic. Con una percentuale sulla futura rivendita prevista in entrambe le cessioni, variabile dal 12 al 15% per il figlio d’arte e fissata al 20% nel caso del canadese. In tutto sono una ventina di milioni che serviranno per aumentare ancora di piĂą la forza economica sul mercato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter, Buchanan va al Villarreal. Cresce il tesoretto per Leoni

