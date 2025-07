E’ iniziato il progetto per lo svolgimento di attività di integrazione e pubblica utilità dei migranti ospiti dei centri di accoglienza straordinari (CAS) del territorio che hanno deciso volontariamente di intraprendere attività in affiancamento agli operai comunali. I lavori di pubblica utilità svolti dai migranti possono rappresentare un contributo per la comunità , promuovendo l’ inclusione sociale, il dialogo interculturale e il rafforzamento del tessuto civile. Sottolinea la consigliera Clori Bombagli, con delega all’Immigrazione e solidarietà : "Queste attività , che spaziano dalla manutenzione del verde pubblico alla cura degli spazi comuni, dalla pulizia delle strade al supporto in servizi essenziali hanno l’obiettivo di favorire l’integrazione dei migranti, offrendo loro opportunità di partecipazione attiva e di sviluppo personale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Integrazione dei migranti . Lavori di pubblica utilità . Nei parchi i primi otto volontari