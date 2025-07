Integratore per acidità gastrica richiamato per rischio presenza di allergeni non dichiarati

Il richiamo dell’integratore disposto dallo stesso produttore in via precauzionale per il sospetto di possibili tracce di allergene non dichiarato in etichetta: i lotti interessati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

