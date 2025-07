Instagram e Facebook a pagamento? Ecco cosa significa il nuovo avviso sulle inserzioni che appare agli utenti

“Controlla se possiamo trattare i tuoi dati per le inserzioni”, è questo il messaggio che gli utenti di Instagram (e Facebook ) stanno ricevendo in questi giorni. Una finestra che ha creato non poche preoccupazioni tra i fruitori delle applicazioni. Il motivo è legato al fatto che appare subito la possibilitĂ di sottoscrivere un abbonamento a 7,99 euro al mese. In tanti hanno pensato a un cambio di rotta dell’applicazione, che avrebbe perso la possibilitĂ di essere usata in maniera gratuita. Non è così, ma è un annuncio legato alle inserzioni pubblicitarie. Facciamo un po’ di chiarezza. Cosa cambia su Instagram. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Instagram e Facebook a pagamento? Ecco cosa significa il nuovo avviso sulle inserzioni che appare agli utenti

Facebook e Instagram a pagamento: perché Meta sta inviando altri messaggi? - Roma, 23 luglio 2025 - Facebook e Instagram a pagamento: ormai è una realtà . A milioni di utenti stanno arrivano in queste ore strani messaggi e, all’improvviso, ci si ritrova con una schermata che blocca post, storie e qualsiasi attività si stava facendo in quel momento.

Facebook e Instagram a pagamento? L’avviso agli utenti e cosa fare per usarli gratis - Negli ultimi giorni, milioni di utenti europei di Facebook e Instagram si sono imbattuti in un messaggio che ha generato molta confusione e, in alcuni casi, vero e proprio panico: per continuare a usare le piattaforme social sarà necessario pagare? La domanda è lecita, considerando che il messaggio blocca l’accesso alle app finché non si compie una scelta tra due opzioni, entrambe ufficiali e proposte direttamente da Meta, la società madre di entrambi i social network.

Dati personali in pasto all’intelligenza artificiale di Facebook e Instagram: oggi ultimo giorno per opporsi - Oggi, lunedì 26 maggio 2025, è l’ultimo giorno per opporsi all’utilizzo dei propri dati personali da parte di Meta (Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp) per l’addestramento della sua intelligenza artificiale generativa, Meta AI.

