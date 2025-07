Insegue e minaccia un automobilista per avergli tagliato la strada poi investe un militare | arrestato

E' accusato di violenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di arma alterata: così è finito ai domiciliari un giovane di Aquara. I fatti risalgono allo scorso gennaio: l'arrestato aveva inseguito un automobilista minacciandolo con una pistola lungo la SS 19 delle Calabrie, a Campagna, per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: arrestato - automobilista - insegue - minaccia

Napoli, carabinieri fermano un automobilista passato con il rosso, un passante li insulta e li picchia: arrestato - I militari dell'Arma hanno tratto in arresto un giovane di 24 anni per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Valentina travolta e uccisa a 17 anni, arrestato l’automobilista: era positivo ad alcol e droga - Lucca, 26 maggio 2025 – Era positivo ad alcol e stupefacenti il 29enne alla guida della Mercedes che la notte tra sabato 24 e domenica 25 maggio ha travolto e ucciso Valentina Tolomei, la ragazza di 17 morta a Capannori in sella al suo motorino.

Insegue e minaccia un automobilista per "avergli tagliato la strada", poi investe un militare: arrestato https://ift.tt/SDh5KnQ https://ift.tt/RUPN1sE Vai su X

Insegue e minaccia un automobilista per avergli tagliato la strada, poi investe un militare: arrestato; Insegue e minaccia una coppia in auto, arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento da film; Insegue la ex in auto, la sperona e la fa scontrare contro un albero. La minaccia al telefono il giorno prima:.

Inseguì un automobilista minacciandolo con una pistola e travolse un Carabiniere. Giovane di Aquara ai domiciliari - Dunque i Carabinieri della Stazione di Aquara, diretti dal Maresciallo Maggiore Coppola, hanno eseguito la misura emessa dal Tribunale di Salerno. Scrive ondanews.it

Insegue e minaccia una coppia in auto, arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento da film - L'uomo, che ha anche lanciato un sasso contro la vettura, deve rispondere di tentata truffa, resistenza, violenza privata e danneggiamento ... Secondo luccaindiretta.it