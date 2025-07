Insediato il Forum Giovani Portavoce | Valeria Renga insieme a Edoardo Zanotelli

Sono Valeria Renga ed Edoardo Zanotelli, i portavoce eletti a Poggibonsi per il Forum Giovani. L’organismo si è insediato l’altro pomeriggio, in occasione dell’incontro inaugurale presso la Sala Conferenze del Centro Accabì: trentasette al momento le adesioni da parte degli under 35 al Forum, che ha assunto, per completezza, la denominazione di "Promozione della partecipazione e della rappresentanza giovanile", come si spiega dall’amministrazione comunale. I ragazzi possono quindi formalmente contare su un loro ‘luogo di discussione’ per approfondire le più diverse tematiche. Un ventaglio che intende guardare al futuro della città , abbracciando alcuni argomenti chiave: gli spazi per i giovani, la salute mentale, il sempre delicato passaggio dalla scuola al mondo del lavoro, in base a quanto emerso dalla prima assemblea presso Accabì. 🔗 Leggi su Lanazione.it

