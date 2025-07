Tempo di lettura: 2 minuti I Comuni di Sassinoro e Morcone, in merito allo sversamento di rifiuti liquidi inquinanti che ha determinato la morìa di pesci nel torrente Sassinora e in un allevamento di trote situato nel territorio di Morcone, comunicano che in data odierna la Regione Campania ha disposto la sospensione dell’autorizzazione rilasciata con decreto dirigenziale n. 52018 relativa all’impianto di compostaggio “New Vision” sito a Sassinoro. La sospensione ha una durata di 30 giorni e comunque perdurerĂ fino a quando non saranno terminati i controlli e le verifiche da parte delle AutoritĂ Competenti sulla corretta gestione del percolato e degli scarichi da parte della stessa New Vision. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Inquinamento torrente Sassinora: sospesa l’attività ad un impianto di compostaggio