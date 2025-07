INPS in ascolto | al via la campagna reputazionale con 700.000 cittadini coinvolti

Prosegue a luglio la campagna d’indagine reputazionale lanciata dall’INPS con il messaggio n. 2192 dell’8 luglio, volta a raccogliere percezioni, suggerimenti e giudizi dei cittadini sull’operato dell’Istituto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L’Inps contro le truffe online, parte la campagna contro il phishing - L’ Inps ha avviato una campagna informativa e di sensibilizzazione sulle tematiche delle truffe online attraverso i metodi di ingegneria sociale.

Pa, Aubry (Inps): “Con la nostra campagna anti frode contrastiamo il fenomeno delle truffe” - (Adnkronos) – “A seguito delle numerose segnalazioni che ci arrivano dagli utenti che ricevano una serie di sms e e-mail, che utilizzano in maniera impropria il logo dell’Inps, abbiamo deciso di diffondere una serie di informazioni su come prevenire eventuali truffe e come gestire la ricezione di questi messaggi e mail”.

INPS in ascolto: al via la campagna reputazionale con 700.000 cittadini coinvolti; INPS in ascolto; Comunicato INPS per i cittadini: oltre 700.000 persone selezionate dovranno accedere alla mail.

INPS in ascolto prosegue il dialogo con i cittadini - INPS in ascolto prosegue il dialogo con i cittadini : agli utente viene chiesto di partecipare fornendo un feedback su servizi e prestazioni ... Riporta quotidianodiragusa.it

Comunicato INPS per i cittadini: oltre 700.000 persone selezionate dovranno accedere alla mail - 000 persone sono chiamate ad accedere alla mail e dare la propria opinione. Scrive informazioneoggi.it