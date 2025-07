Infortunio Savona | quando Tudor potrà contare di nuovo sul difensore classe 2003? Ufficiali le sue condizioni dopo lo stop al Mondiale per Club

Infortunio Savona: sono stati ufficializzate le condizioni del difensore della Juve dopo lo stop patito al Mondiale per Club. Attraverso un comunicato ufficiale, la Juve ha informato sulle condizioni di Nicolò Savona, infortunatosi al Mondiale per Club. Di seguito riportate le novitĂ sul classe 2003. LEGGI QUI: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUGLI INFORTUNATI JUVE COMUNICATO – «Attualmente impegnato in terapie specifiche e riabilitazione in palestra. Monitoraggio quotidiano da parte dello staff medico». Prosegue dunque il lavoro differenziato per Nicolò Savona. Mentre il resto della squadra suda alla Continassa agli ordini del tecnico Igor Tudor, il giovane terzino bianconero sta seguendo un percorso di recupero personalizzato per smaltire il problema fisico che lo ha colpito alla FIFA Club World Cup. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Savona: quando Tudor potrĂ contare di nuovo sul difensore classe 2003? Ufficiali le sue condizioni dopo lo stop al Mondiale per Club

