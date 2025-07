Infortunio Milik | incidente fortuito in palestra 7 giorni di prognosi per l’attaccante polacco Cosa è successo in allenamento con la Juventus

Infortunio Milik: incidente fortuito in palestra per l’attaccante della Juventus, 7 giorni di prognosi per il polacco. Cosa è successo in allenamento. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso note le condizioni dei giocatori infortunati. Se ne aggiunge uno, che è Arkadiusz Milik. Ecco come sta l’attaccante polacco dopo il secondo giorno di ritiro. COMUNICATO – « Ha subito ieri una ferita lacero-contusa alla regione tibiale anteriore destra durante un incidente fortuito in palestra. La prognosi stimata è di circa 7 giorni, soggetta all’evoluzione della ferita». Un avvio di preparazione sfortunato per Arkadiusz Milik. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Milik: incidente fortuito in palestra, 7 giorni di prognosi per l’attaccante polacco. Cosa è successo in allenamento con la Juventus

