Infortunio Milik i tifosi della Juve scatenati sui social | Film tragicomico qualcuno gli tolga il malocchio Penso che sia difficile continuare così… – GALLERY

Infortunio Milik, i tifosi della Juve scatenati sui social: la GALLERY con i commenti piĂą ironici sul polacco. L'ennesimo imprevisto ha colpito Arkadiusz Milik, l'attaccante polacco della Juventus, che nel secondo giorno di ritiro alla Continassa ha subito un infortunio durante una sessione di palestra. La notizia ha subito fatto il giro dei social, suscitando un mix di preoccupazione e solidarietĂ , ma anche tanta ironia, tra i tifosi bianconeri. La Juventus ha rilasciato un comunicato ufficiale, spiegando che Milik ha riportato una "ferita lacero-contusa alla regione tibiale anteriore destra" a causa di un incidente fortuito.

Infortunio Milik: si avvicina l’esordio stagionale del polacco? Aggiornamenti dall’allenamento, ecco cosa ha fatto oggi l’attaccante - di Marco Baridon Infortunio Milik: il polacco va verso l’esordio stagionale. Novità dall’allenamento, ecco cosa ha fatto oggi l’attaccante negli Stati Uniti.

Infortunio Milik: esordio stagionale vicino per il polacco? Dal West Virginia arrivano novitĂ interessanti per Tudor! Cosa filtra sul numero 14 - di Marco Baridon Infortunio Milik: arriva un nuovo aggiornamento importante sul polacco! Cosa filtra dal West Virginia per lui.

Infortunio Milik: il polacco è pronto a tornare in campo? Annuncio di Tudor, svelate le condizioni dell’attaccante - di Redazione JuventusNews24 Infortunio Milik: il polacco è pronto a tornare in campo? Annuncio di Tudor, svelate le condizioni dell’attaccante nella conferenza pre Manchester City.

Infortunio Milik: incidente fortuito in palestra per l'attaccante della Juventus, 7 giorni di prognosi per il polacco.

Juventus, non c'è pace per Milik: nuovo infortunio in allenamento, le condizioni