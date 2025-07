Infortunio Kelly | a che punto è il recupero del difensore inglese? Svelati gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni Tutti i dettagli

Infortunio Kelly: a che punto è il recupero del difensore della Juve? Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni. Tutti i dettagli. Come sta Lloyd Kelly? Attraverso un comunicato ufficiale dopo il secondo giorno di ritiro della Juve, il club bianconero ha reso note le condizioni del difensore inglese. Di seguito riportati tutti i dettagli. COMUNICATO – «Prosegue il percorso di riabilitazione con attività in palestra e lavoro di corsa sul campo. Il recupero procede secondo i tempi previsti». Mentre la Juventus di Igor Tudor suda e fatica sul campo della Continassa nel pieno della preparazione estiva, c’è dunque chi lavora in disparte con un unico, grande obiettivo: tornare al più presto a disposizione del gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

