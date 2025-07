Infortunio Bakker arriva l’esito degli esami per l’esterno dell’Atalanta La situazione

Infortunio Bakker, ecco l'esito degli esami per quanto riguarda l'esterno dell'Atalanta dopo l'allenamento a Zingonia Oltre agli infortuni di Lookman e Kolasinac, in casa Atalanta si aggiunge anche l'esterno Bakker: rientrato dal prestito al Lione alla quale ci saranno le valutazioni se cederlo o meno. Nella giornata di ieri il ragazzo ha riscontrato un guaio .

Problemi per #Bakker: l'esterno olandese dell'#Atalanta si è fermato durante l'allenamento di ieri mattina. Si attendono ulteriori accertamenti per valutare l'entità dell'infortunio Vai su X

