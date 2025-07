Influencer Agcom impone nuove regole | multe fino a 600mila euro

L’Agcom ha pubblicato un nuovo codice di condotta per gli influencer, che punta a equipararli alle televisioni per quanto riguarda la pubblicitĂ , la tutela dei minori e il diritto d’autore. I creatori di contenuti saranno considerati soggetti editoriali a tutti gli effetti, con la possibilitĂ di ricevere multe anche molto alte in caso di violazione del codice. Il nuovo codice non impone però una stretta sull’utilizzo di strumenti per falsificare il numero di visualizzazioni di un post o di iscritti a un profilo. Un’esclusione che ha portato al voto contrario di una delle consigliere di Agcom. Il nuovo codice di condotta per gli influencer. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Influencer, Agcom impone nuove regole: multe fino a 600mila euro

