Infiorata di Taurianova sempre più vicina al riconoscimento Unesco

Dopo l’ennesimo trionfo registrato nell’edizione 2025, l’Infiorata di Taurianova compie un nuovo passo verso un prestigioso traguardo. Nei giorni scorsi è infatti il ministero della cultura ha inviato la comunicazione ufficiale: il comitato mondiale Unesco ha stabilito che entro il 2026 si. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: infiorata - taurianova - unesco - vicina

Infiorata di Taurianova 2025, escluso il logo della Metrocity: le motivazioni degli organizzatori - Con una nota ufficiale, gli organizzatori della storica manifestazione spiegano le motivazioni di tale decisione.

Infiorata di Taurianova 2025, presentata la settima edizione: tutte le novità - Taurianova dà ufficialmente il via ai preparativi per l’Infiorata 2025. Nella biblioteca Renda ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della settima edizione della manifestazione, in programma dal 6 all’8 giugno nel centro cittadino.

Infiorata di Taurianova 2025, presentata la settima edizione: tutte le novità - Taurianova dà ufficialmente il via ai preparativi per l’Infiorata 2025. Nella biblioteca Renda ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della settima edizione della manifestazione, in programma dal 6 all’8 giugno nel centro cittadino.

A Poggio Moiano si cammina tra le nuvole… di fiori! Dal 27 al 29 giugno, arriva l’Infiorata del Sacro Cuore e il borgo si trasforma in una tavolozza a cielo aperto Tre giorni tra tradizione e meraviglia: profumo di fiori, sapori autentici e spettacoli da restare Vai su Facebook

Infiorata di Taurianova sempre più vicina al riconoscimento Unesco; Taurianova, cala il sipario sull’infiorata: successo per la sesta edizione in attesa del riconoscimento Unesco; Infiorata di Taurianova, incontro a Parigi per la candidatura Unesco.

Infiorata di Taurianova, sempre più vicino il riconoscimento Unesco - Infiorata di Taurianova, sempre più vicino il riconoscimento UNESCO: cresce l’attesa per la partecipazione al Festival delle Arti Effimere ... Scrive strettoweb.com