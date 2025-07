Infezione da Shigella Ecco l’anticorpo monoclonale

Pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences - lo studio dal titolo “A multifunctional anti-O-Antigen human monoclonal antibody protects against Shigella sonnei infection in vivo” dedicato a Shigella (S. sonnei), batterio sempre più resistente ai farmaci e causa di infezione intestinale potenzialmente fatale nei bambini sotto i cinque anni. Il progetto di ricerca è stato condotto dalla Fondazione Toscana Life Sciences che ha visto al lavoro ricercatori e ricercatrici del MAD Lab, della Tumour Immunology Unit e del DaScH Lab. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Infezione da Shigella. Ecco l’anticorpo monoclonale

