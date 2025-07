"Gli infermieri in Aoup spesso si trovano a eseguire compiti che non dovrebbero per puro dovere formale, scritto nero su bianco in un protocollo aziendale. Si configura un demansionamento per dei professionisti che sono trattati come le ultime ruote del carro della sanità ". È quanto denuncia il sindacato degli infermieri Nursing Up, lamentando che all’interno dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, "a causa dei nuovi ‘Piani di Lavoro Infermieristici’ adottati dalla Neurochirurgia" l’infermiere diventa "un tuttofare sanitario, costretto a coprire mansioni che la legge assegna ad altri profili, in primis all’operatore socio sanitario (Oss). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Infermieri tuttofare in Aoup: azioni legali per demansionamento"