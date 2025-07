Infanzia Ancarani Pd | 85 nuovi posti nei nidi grazie al bando regionale

“L’Emilia-Romagna continua a investire con coraggio e concretezza nei servizi per la prima infanzia, e i risultati parlano chiaro: solo nella provincia di Forlì-Cesena si prevedono 85 nuovi posti nei nidi grazie al bando regionale, a cui si aggiungono altri 36 posti confermati dall’anno scorso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: posti - infanzia - nidi - grazie

Nidi d’infanzia in crescita a Modena: più posti nonostante il calo delle nascite - Nonostante il calo delle nascite, la richiesta di nido da parte delle famiglie è aumentata, mentre si registra una diminuzione nella scuola dell’infanzia, e pertanto l’Amministrazione comunale prosegue gli investimenti che hanno consentito di aumentare di 150 unità , nell’ultimo quinquennio, i.

Una soluzione innovativa per risolvere il dilemma dei genitori che lavorano quando non ci sono posti disponibili per l'assistenza all'infanzia pubblica - U na città croata ha trovato una soluzione innovativa per risolvere il dilemma dei genitori che lavorano quando non ci sono posti disponibili per l’assistenza all’infanzia pubblica: pagare i nonni per farlo.

Bando di concorso per la copertura di 15 posti come Funzionario Insegnante Scuola Infanzia per il comune di Firenze [BANDO] - Il Comune di Firenze bandisce un concorso pubblico, per soli esami, nel profilo Funzionario Insegnante di Scuola dell’Infanzia (area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – C.

#Infanzia. Oltre 500 nuovi posti nei #nidi #EmiliaRomagna: già chiesti 30 mln da Comuni per ampliare offerta servizi educativi 0-3 anni. Primi dati attestano successo provvedimento @RegioneER. Conti: “Grazie a Enti locali per pronta risposta" La #notizia htt Vai su X

?L’Unione Valdera non lascia indietro nessuno. Sostegno anche a quelle famiglie con bambini al nido che nell’a.e. 2024/2025 non hanno potuto usufruire di Nidi Gratis Un sostegno importante e significativo alle famiglie arriva nuovamente dall’Unione Valder Vai su Facebook

Infanzia, Ancarani (Pd): 85 nuovi posti nei nidi grazie al bando regionale; Comunicato Regione: Infanzia. Oltre 500 nuovi posti nei nidi dell'Emilia-Romagna: già richiesti 30 milioni di euro dai Comuni per ampliare l'offerta dei servizi educativi tra 0 e 3 anni. I primi dati parziali attestano il successo del provvedimento della Regione. L'a; Nidi, inaugurata una nuova struttura a Sorbara (Mo).

Oltre 500 nuovi posti negli asili nido dell'Emilia-Romagna - Romagna saranno creati grazie ai 30 milioni già richiesti dai Comuni al bando regionale. msn.com scrive

Asili nido: a Rimini 44 nuovi posti grazie al bando regionale - Buone notizie per le famiglie riminesi con bambini piccoli: grazie al nuovo bando della Regione Emilia- Lo riporta altarimini.it