Industria l’esperto | Passaggio generazionale è urgenza tanti gli ostacoli che lo rallentano

(Adnkronos) – Il passaggio generazionale rappresenta oggi una vera e propria urgenza industriale, ma quali sono gli ostacoli – culturali, organizzativi o personali – che ancora ne rallentano una pianificazione consapevole nelle imprese italiane? AdnkronosLabitalia ne ha parlato con Marco Oliveri, co-founder & partner di KeyPartners.  “Il passaggio generazionale – afferma – è una bomba . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: passaggio - generazionale - urgenza - ostacoli

Frosinone: si parla di risparmio, investimenti e “passaggio generazionale” nel nuovo webinar di Poste Italiane - Poste Italiane anche questa settimana mette a disposizione dei cittadini di Frosinone, in modalità  webinar, due argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria.

Passaggio generazionale, risparmio e investimenti, protezione e previdenza: torna a Frosinone e provincia l’educazione finanziaria - Poste Italiane mette a disposizione dei cittadini di Frosinone e provincia, anche la prossima settimana e in modalità  webinar, quattro argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria.

Passaggio generazionale, risparmio e investimenti, protezione e previdenza: torna a Frosinone e provincia l’educazione finanziaria - Poste Italiane mette a disposizione dei cittadini di Frosinone e provincia, anche la prossima settimana e in modalità  webinar, quattro argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria.

Il passaggio generazionale, un momento delicato superabile con la pianificazione; Industria, l’esperto: “Passaggio generazionale è urgenza, tanti gli ostacoli che lo rallentano”; Tour de France, ad Arensman la diciannovesima tappa. Pogacar resta in giallo.

Passaggio generazionale, la terza via è la famiglia azionista - Passaggio generazionale, la terza via è la famiglia azionista Vendere o lasciare le redini non sono più l’unica soluzione. Scrive ilsole24ore.com

Passaggio generazionale: gli eredi delle famiglie ricche italiane più ... - Organizzare un passaggio generazionale non è semplice: tre quarti dei titolari di patrimoni segnalano difficoltà nella comunicazione della pianificazione successoria e, per questo motivo, il 61% ... Segnala milanofinanza.it