indagine chiusa giovane nella rete aggredisce e rapina due anziane il predone finisce dietro le sbarre

Arrestato il presunto autore di un furto e una rapina, vittime due anziane. La squadra mobile, nei giorni scorsi, ha arrestato un giovane. Su di lui pesa il sospetto che sia l’autore di un furto e di una rapina, commessi nella seconda metĂ di giugno. Nel mirino due anziane. L’operazione, condotta nell’ambito di un’attivitĂ d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ferrara, si è conclusa con la misura cautelare della custodia in carcere. La misura è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara. Gli episodi nel mese di giugno. Il giovane era ricercato per due episodi che avevano destato forte allarme nella comunitĂ di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

