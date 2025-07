Incubo West Nile l’esperto | il virus è endemico negli anziani mortalità vicina al 10 per cento

Cesena, 25 luglio 2025 – Sono ben lungi dall’essere solo un fastidio. Piccole ma micidiali le zanzare possono costituire un grave rischio. Cullate dai caldi tropicali che sempre più infieriscono anche nelle zone temperate proliferano e pungono portando infezioni serie: Dengue, Febbre Gialla, Chikungunya, Malaria, West Nile. Un tempo da noi pressoché sconosciute. Zanzare tigre e zanzare comuni ne costituiscono i vettori. E’ partita a razzo, infatti, una decina di giorni fa la disinfestazione intorno a via Chiaramonti, a Cesena, per un sospetto caso di Dengue e le notizia di infezioni da West Nile nel Lazio non fa dormire sonni tranquilli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incubo West Nile, l’esperto: il virus è endemico, negli anziani mortalità vicina al 10 per cento

West Nile, l?incubo nel Lazio parte da Latina: tutti i contagi nella stessa provincia, sette casi e una vittima. A rischio anche gli animali - Il virus West Nile fa paura anche nel Lazio. Dopo i 460 casi e i 20 decessi registrati in tutta Italia nel 2024, il 2025 si apre con una nuova ondata di contagi.

Incubo West Nile nel Lazio. Muore un’anziana, altri sei casi - Una donna di 82 anni è morta ieri per infezione da virus West Nile, nella provincia di Roma. La malattia è trasmessa dalle zanzare Culex, la specie più comune (il contagio non avviene da persona a persona), e la Regione Lazio ha attivato una cabina di regia facendo scattare le misure di prevenzione, mentre il ministero della Salute assicura che il monitoraggio è costante e l’andamento epidemiologico è comunque in linea con gli altri anni, ricordando che nel 2024 si sono registrati 460 casi e 20 decessi.

Una donna di 82 anni residente di Nerola, in provincia di Roma, è morta all’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, in provincia di Latina, dopo aver contratto il virus West Nile. Era stata ricoverata il 14 luglio scorso per febbre e stato confusionale. Al momento Vai su Facebook

