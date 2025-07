Incrocio della Martinella dalla Regione 750 mila euro Casati e Scandella | Risultato importante

Per l'incrocio della Martinella arrivano 750mila euro da un emendamento dell'assestamento al bilancio 2025-2027 di Regione Lombardia proposto da Davide Casati e Jacopo Scandella, consiglieri regionali del Partito Democratico. "Abbiamo avuto a disposizione delle risorse all'interno di questo bilancio regionale e abbiamo deciso non di frammentarle in decine di piccoli interventi su scala comunale come scelto dai consiglieri regionali di maggioranza, ma di concentrarle su 6 interventi molto significativi in altrettante province lombarde – affermano Davide Casati e Jacopo Scandella, consiglieri regionali del Partito Democratico -.

In questa notizia si parla di: casati - incrocio - martinella - regione

Nodo della Martinella, via libera ai fondi. Raddoppiano le corsie e addio al semaforo - La Regione ha stanziato altri 750mila euro in aggiunta al mezzo milione messo in campo a dicembre.