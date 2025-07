Incidente sull’A2 | pulmino con tifosi del Catania si schianta vicino Polla

Grave incidente nella mattinata di oggi, venerdì 25 luglio, sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi di Polla (Salerno). Un pulmino con a bordo alcuni tifosi del Catania si è schiantato autonomamente attorno alle 4:30, al chilometro 76 in direzione nord. Quattro persone sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Catania Fc, incidente al pulmino dei tifosi che raggiungevano la squadra: uno degli ultrĂ resta in prognosi riservata Nove feriti in tutto. La societĂ , d'accordo con la questura, sta valutando se procedere all'allenamento https://lasicilia.visitlink.me/RuWiQr Vai su X

