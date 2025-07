Incidente sul lavoro nel Bresciano uomo muore schiacciato da un muletto a Bagnolo Mella

Non si fermano le morti sul lavoro. Dopo la tragedia dei tre operai morti dopo essere caduti da un montacarichi in un cantiere a Napoli, un altro uomo ha perso la vita nel Bresciano. La vittima, 69 anni, è deceduta dopo essere stata schiacciata da un muletto all'interno di un cantiere a Bagnolo Mella. L'uomo sarebbe il titolare dell’azienda e, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe dovuto consegnare un carico di legna in un’abitazione privata quando è stato travolto dal muletto che era su un camion. L'incidente è avvenuto poco dopo le 11 di questa mattina. Inutili i soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul posto. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Incidente sul lavoro nel Bresciano, uomo muore schiacciato da un muletto a Bagnolo Mella

