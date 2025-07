Incidente sul lavoro a Napoli | tre operai muoiono precipitando da venti metri Ribaltato il cestello dove si trovavano

I tre operai morti erano Vincenzo del Grosso, 54 anni, di Napoli; Ciro Pierro, 62 anni e Luigi Romano, 67, di Calvizzano e Arzano, due grossi centri della provincia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Incidente sul lavoro a Napoli: tre operai muoiono precipitando da venti metri. Ribaltato il cestello dove si trovavano

In questa notizia si parla di: napoli - operai - incidente - lavoro

