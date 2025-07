Incidente sul lavoro a Napoli | morti Luigi Romano Vincenzo Del Grosso e Ciro Pierro

I tre operai morti a Napoli sarebbero precipitati per la rottura di un perno; indagini della Polizia, accertamenti sull'utilizzo dei sistemi di protezione sul lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lavoro - napoli - morti - incidente

Incidente sul lavoro a Napoli: morti Luigi Romano, Vincenzo Del Grosso e Ciro Pierro - I tre operai morti a Napoli sarebbero precipitati per la rottura di un perno; indagini della Polizia, accertamenti sull'utilizzo dei sistemi di protezione ... Riporta fanpage.it

