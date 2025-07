Incidente per Giorgetto Giugiaro a Porto Cervo il Suv si ribalta e finisce fuori strada | è ferito gravemente?

Si trovava alla guida della sua Land Rover Defender quando per cause ancora da accertare intorno alle 13 è uscito fuori strada nei tornanti di Abbiadori, località nel comune di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Incidente per Giorgetto Giugiaro a Porto Cervo, il Suv si ribalta e finisce fuori strada: è ferito gravemente?

