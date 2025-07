Incidente in Sardegna per Giorgetto Giugiaro | il designer 86enne era alla guida del suv che si è ribaltato tra i tornanti

Si trovava alla guida del suo suv, una Land Rover Defender, l'86enne Giorgetto Giugiaro, celebre designer e imprenditore italiano, quando il mezzo si √® ribaltato. Erano circa le 13 di venerd√¨ 25 luglio 2025 quando √® avvenuto l'incidente, tra i tornanti di Abbiadori, nel comune di Arzachena, in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

