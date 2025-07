Incidente in Costa Smeralda per Giorgetto Giugiaro Land Rover Defender del designer automobilistico si ribalta tra tornanti di Arzachena - VIDEO

L'86enne designer automobilistico ed imprenditore è rimasto ferito dopo che il suo suv, un Land Rover Defender, si è ribaltato tra i tornanti di Abbiadori, frazione del comune di Arzachena, alle porte di Porto Cervo, in Sardegna Incidente in Costa Smeralda per Giorgetto Giugiaro. L'86enne des. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incidente in Costa Smeralda per Giorgetto Giugiaro, Land Rover Defender del designer automobilistico si ribalta tra tornanti di Arzachena - VIDEO

Giorgetto Giugiaro,86 anni, leggendario designer e imprenditore italiano,è rimasto ferito in un grave incidente stradale alle porte di Porto Cervo in Costa Smeralda.Ha perso il controllo della sua Land Rover Defender, precipitando per diversi mt. sulla carreggi Vai su X

Si trovava alla guida della sua Land Rover Defender quando per cause ancora da accertare intorno alle 13 è uscito fuori strada nei tornanti di Abbiadori, località nel comune di Arzachena, alle porte di Porto Cervo, in Costa Smeralda. Giorgetto Giugiaro, noto d Vai su Facebook

