Incidente al pulmino con i tifosi del Catania nove feriti Erano diretti a Norcia per raggiungere il ritiro della squadra

Un pulmino di tifosi della Curva Sud partito da Catania per raggiungere il ritiro della squadra, a Norcia, in Umbria, ha avuto un incidente all'altezza di Salerno. Il bilancio è di nove feriti, due dei quali sono stati ricoverati con la prognosi riservata all'ospedale di Polla. La società, in raccordo con la questura di Perugia, sta valutando quale iniziative adottare: domani, a Norcia, sono.

