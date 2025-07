Incidente a un pulmino di tifosi del Catania | 9 feriti due sono gravi

I supporter si stavano recando a Norcia per un'amichevole contro gli umbri. Lo scontro, la cui dinamica è ancora da ricostruire, all'altezza di Salerno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Incidente a un pulmino di tifosi del Catania: 9 feriti, due sono gravi

Incidente auto-pulmino, tre ragazzine in ospedale - Montespertoli, 9 luglio 2025 – Brutto incidente stradale in via Volterrana sud con tre atlete adolescenti di una società sportiva di Castelfiorentino rimaste ferite.

Incidente oggi, pulmino con disabili esce di strada: 7 feriti - Vicenza, 19 luglio 2025 – Un pulmino con a bordo un gruppo di disabili è uscito di strada: sette i feriti, secondo una prima stima.

Incidente oggi, pulmino con disabili esce di strada: diversi feriti - Vicenza, 19 luglio 2025 – Un pulmino con a bordo un gruppo di disabili è uscito di strada: diversi i feriti.

