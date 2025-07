Incidente a pulmino con tifosi del Catania nove feriti

Un pulmino di tifosi della Curva Sud partito da Catania per raggiungere il ritiro della squadra, a Norcia, in Umbria, ha avuto un incidente all'altezza di Salerno. Il bilancio è di nove feriti, due dei quali sono stati ricoverati con la prognosi riservata all'ospedale di Polla. La societĂ , in raccordo con la questura di Perugia, sta valutando quale iniziative adottare: domani, a Norcia, sono previste un'amichevole con una formazione locale e la presentazione pubblica del Catania in piazza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Incidente a pulmino con tifosi del Catania, nove feriti

Tragedia a Catania, incidente mortale al rifugio Citelli: vittima un ragazzo di 20 anni - ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia  nel primo pomeriggio di oggi, 7 maggio, al rifugio Citelli,  nel territorio di Sant’Alfio  (Catania).

Incidente mortale a Catania: Perdono la vita due motociclisti - ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia nella tarda serata in via Due Obelischi. Due motociclisti hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella serata di ieri a Catania, in via Due Obelischi, poco prima della mezzanotte.

Doppio incidente mortale a Catania: muoiono Gaspare Calì e Eleonora Cozzetto - Una doppia tragedia ha colpito la provincia etnea in poche ore, lasciando dolore e sgomento. Due motociclisti sono morti in distinti incidenti stradali, avvenuti nella notte tra sabato e domenica.

