Osnago (Lecco), 25 luglio 2025 – Incidente verso le 11 di oggi, venerdì 25 luglio, a Osnago, nel Lecchese.  Dalle prime informazioni, in via Milano (ex Statale 36), una moto Harley Davidson e un furgone si sono scontrati in maniera violenta. La due ruote viaggiava in direzione Merate, mentre il mezzo Renault sarebbe uscito da una via laterale, ma la dinamica è ancora tutta da chiarire. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono intervenuti in codice rosso l’elisoccorso da Milano insieme a due ambulanze, all’auto infermieristica da Merate, ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale e ai Carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente a Osnago, schianto tra una moto e un furgone: grave il centauro