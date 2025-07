Incidente a Nettuno | scontro tra auto e moto un morto

Incidente a Nettuno. Un uomo di 60 anni è morto nella serata di giovedì 24 luglio. La vittima era a bordo di una moto quando si è scontrata contro una vettura. Trasportato in gravissime condizioni in ospedale, il centauro è deceduto intorno alle 20.Il sinistro stradale è avvenuto verso le 18:30. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Tragedia a Nettuno: Arberi Mecaj muore in inseguimento, trovato carico di droga.

Questa mattina, poco dopo le 8:30, si è verificato un grave incidente stradale lungo via Nettuno, una delle principali arterie che collega il centro di Cisterna alla Pontina.

