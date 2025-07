Inchiesta urbanistica Milano lettere anonime a pm | Mele marce e consulenze a domicilio

C’è anche una serie di lettere anonime inviate in Procura a Milano, scritte da qualcuno che sapeva come funzionava la commissione Paesaggio, dietro l’ inchiesta sull’urbanistica e il presunto “sistema edilizio deviato” del capoluogo lombardo. A quanto apprende LaPresse, almeno 4 missive, senza firma, sono state inviate ai pm Petruzzella-Clerici-Filippini-Siciliano a cavallo fra 2023 e 2024. Documenti che di fatto anticipano alcuni dei contenuti dell’indagine attuale della guardia di finanza e fanno il nome di persone successivamente iscritte sul registro degli indagati, arrestate o di cui viene chiesto l’arresto per corruzione, falso, induzione indebita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

