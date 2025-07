L’ inchiesta sull’urbanistica a Milano ha di fatto bloccato decine e decine di cantieri e progetti edili nel capoluogo lombardo e i primi a farne le spese sono stati quei cittadini che hanno acquistato o versato acconti per comprare le case in costruzione. “Sono tra gli acquirenti di questo cantiere, doveva essere il passo avanti nella vita con mio marito ma dal 2021 siamo bloccati. Abbiamo dato degli anticipi che con il sequestro non riusciamo ad avere indietro. Ci sembra una beffa perché non si capisce bene come interpretare leggi in contraddizione tra loro e noi, ci andiamo così di mezzo noi che non abbiamo commesso nessun reato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inchiesta urbanistica Milano, famiglie senza casa: “Bloccati 150 progetti, noi unici condannati”