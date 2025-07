Inchiesta urbanistica a Milano | come la finanza ha investito nell'edilizia e cambiato la città

A Milano l'inchiesta sull'urbanistica ha svelato un presunto sistema di favoritismi tra funzionari pubblici e grandi operatori immobiliari. Al centro c'è anche il ruolo crescente della finanza nella trasformazione urbana. Fondi e investitori guidano progetti con logiche di profitto che spesso vanno a scapito dell’interesse pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Inchiesta urbanistica, il sindaco Sala incontra il Pd. «Confermiamo il nostro appoggio, si può ripartire» - «È stato un incontro costruttivo. Come delegazione abbiamo ribadito al sindaco l’appoggio e il sostegno del Pd.

Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano - Dai pareri negativi della Commissione paesaggio a quelli positivi dopo l’intervento degli indagati: ecco i progetti su cui indaga la procura

Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline - Dal Bosco Verticale alle operazioni con il Qatar, chi è il re del mattone che si è messo alla guida della rigenerazione urbana della cittĂ

Inchiesta urbanistica Milano, parola alle difese: verso gli interrogatori dei sei indagati per le misure cautelari; Inchiesta urbanistica, rinviati a giudizio i 6 indagati per i grattacieli Park Towers di Milano; Inchiesta urbanistica, gli interrogatori a Milano: Catella si difende per due ore e riduce le deleghe in Coima.

Inchiesta urbanistica Milano: spuntano bonifici «sospetti» - La Guardia di Finanza indaga sulla società di Andrea Bezziccheri: sentito dal gip con altri cinque indagati. Lo riporta panorama.it