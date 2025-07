Inchiesta corruzione chiesta l’archiviazione dell’accusa contro l’ex vice sindaco

Prato, 25 luglio 2025 – È stata chiesta dalla Direzione provinciale antimafia di Firenze l’archiviazione dell’accusa di false informazioni al pubblico ministero che lo scorso mese era stata contestata all’allora vice sindaco Simone Faggi. È stato Faggi, tramite l’avvocato Giuseppe Nicolosi, a chiedere di essere risentito dai sostituti procuratori Lorenzo Gestri, Lorenzo Boscagli e Antonino Nastasi, titolari dell’inchiesta nella quale l’ex sindaca Ilaria Bugetti è indagata per corruzione con l’imprenditore Riccardo Matteini Bresci. All’ex vice sindaco i magistrati contestavano di non aver detto tutto quello di cui era a conoscenza durante il suo primo interrogatorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inchiesta corruzione, chiesta l’archiviazione dell’accusa contro l’ex vice sindaco

