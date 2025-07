Incendio nella notte | casa a due piani distrutta dalle fiamme

N otte di lavoro per i vigili del fuoco della provincia di Treviso, non solo per gli interventi legati al maltempo. Intorno a mezzanotte i pompieri sono intervenuti in via Sant'Apollonia a Cappella Maggiore per l'incendio di una casa a due piani. Le squadre provenienti dal distaccamento di.

“Addio”. Lutto e choc nella musica: la cantante morta in un incendio scoppiato a casa di amici - Un nuovo lutto scuote il mondo della musica. Una delle voci più originali e indipendenti del panorama cantautorale degli ultimi decenni è scomparsa in circostanze tragiche, lasciando un vuoto profondo non solo tra i fan, ma anche tra chi ha condiviso con lei battaglie civili, progetti artistici e momenti personali.

Incendio spaventoso in Italia, una casa avvolta dalle fiamme: famiglie in fuga - Un vasto incendio sull’isola di Ponza ha generato momenti di grande paura nella giornata del 6 maggio, ma fortunatamente è stato domato grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, dei Canadair, dei volontari della Protezione Civile isolana e dei tanti cittadini che si sono mobilitati.

Incendio alla casa del premier britannico Starmer: arrestato un giovane - Un giovane di 21 anni è stato arrestato con l'accusa di incendio doloso con l'intento di mettere in pericolo la vita, in relazione a una serie di presunti attacchi incendiari contro proprietà collegate al premier britannico Keir Starmer.

Incendio in un appartamento a Sesto San Giovanni, un morto. Le fiamme sono scoppiate nella notte in un appartamento al piano terra di un immobile di 4 piani. Sul posto i vigili del fuoco. Vai su X

Tragedia nella notte a Sesto San Giovanni in provincia di Milano per un incendio divampato in un palazzo di quattro piani in via Umberto Fogagnolo. L’allarme è scattato nella notte tra martedì 22 luglio e mercoledì 23 luglio, intorno alle 3.40. Il rogo – stando Vai su Facebook

CAPPELLA MAGGIORE (TREVISO): Incendio nel cuore della notte a Cappella Maggiore, in provincia di Treviso.

Un incendio in piena notte in un condominio di Sesto San Giovanni ha causato la morte di una persona, le cui generalità non sono ancora note.