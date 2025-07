Incendio in un villaggio turistico del Crotonese | oltre 180 persone evacuate

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato nelle ultime ore l'area boschiva attorno al villaggio turistico Volvito a Cirò Marina, nel Crotonese. Gli ospiti della struttura, oltre 180 persone, hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni per ragioni di sicurezza e hanno trovato riparo sul promontorio Madonna di Mare, dove è stato allestito un campo di emergenza. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, gli elicotteri della protezione civile e un Canadair per cercare di domare le fiamme. Il Comune di Cirò Marina ha attivato il centro operativo per le emergenze. Contemporaneamente, sempre per ragioni di sicurezza, è stato chiuso per alcune ore un tratto della Strada statale 106 e della linea ferroviaria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

