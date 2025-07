Incendio in un deposito di detersivi | colonna di fumo visibile a chilometri

Pomeriggio di tensione in via Taverna Campanile, a Monteforte Irpino. Un violento incendio è scoppiato all'interno di un deposito che contiene casalinghi e detersivi. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i Vigili del Fuoco di Avellino, che hanno dato il via alle complesse operazioni di spegnimento. Le fiamme, alte e visibili da lontano, hanno creato non poca preoccupazione tra i residenti della zona. I Carabinieri della Compagnia di Baiano stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso: si cerca di capire cosa abbia innescato il rogo. Al momento, per fortuna, non si segnalano feriti, ma l'area è stata prontamente isolata a scopo precauzionale.

In questa notizia si parla di: incendio - deposito - detersivi - colonna

