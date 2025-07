Incendio in un deposito di detersivi a Monteforte Irpino

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, alle ore 17:50, nel comune di Monteforte Irpino, in via Taverna Campanile, località Alvanella, a causa di un vasto incendio che ha coinvolto una serie di capannoni adibiti a deposito di detersivi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Monteforte Irpino, incendio in un deposito di detersivi: intervento dei Vigili del Fuoco - I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, alle ore 17:50, nel comune di Monteforte Irpino, in via Taverna Campanile, località Alvanella, a causa di un vasto incendio che ... Come scrive irpiniaoggi.it