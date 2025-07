Incendio in un capannone di vernici a Minerbio | VIDEO

Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di giovedì 24 luglio 2025 in un capannone industriale a Minerbio, in via del Lavoro. Le fiamme hanno interessato una ditta di vernici, ma fortunatamente non si registrano feriti.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayL’allarme è scattato alle 18. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: incendio - capannone - vernici - minerbio

VIDEO | Incendio nella notte a Larderia, in fiamme un capannone industriale - Vigili del fuoco impegnati dalle 5 di stamani per un incendio di vaste proporzioni divampato in un capannone industriale a Larderia inferiore, in contrada Casicelle, nelle immediate vicinanze della zona Asi.

Incendio nel milanese, devastati pannelli solari sopra un capannone - Un incendio ha devastato l’impianto fotovoltaico di un capannone in via Pellizza Da Volpedo a Cinisello Balsamo nel pomeriggio di mercoledì 14 maggio.

Via Provinciale Pisana, incendio in un capannone usato come dormitorio: intervengono i vigili del fuoco - Paura in via Provinciale Pisana dove un incendio è divampato all'interno di un capannone nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 16 maggio.

Incendio in un capannone di vernici a Minerbio | VIDEO.

Maxi incendio in Irpinia, da 7 ore in fiamme fabbrica vernici - Maxi incendio in Irpinia, da 7 ore in fiamme fabbrica vernici Vigili del fuoco in azione, inviati rinforzi da Napoli NAPOLI , 14 gennaio 2025, 09:57 ... Lo riporta ansa.it

Incendio al Colorificio Vip: le fiamme distruggono parte del capannone ... - L'avviso ai residenti: «Tenete chiuse porte e finestre» VIDEO ... ilgazzettino.it scrive