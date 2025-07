Incendio in autostrada riaperta la bretella Lucca-Viareggio

Massarosa (Lucca), 25 luglio 2025 – È stata riaperta in entrambi i sensi di marcia la bretella autostradale Lucca-Viareggio (A11), che era stata chiusa in conseguenza di un incendio che ieri pomeriggio ha interessato un camion che trasportava carta e alimentato a Gpl, con le fiamme che si sono poi estese alla vegetazione circostante l'arteria autostradale, nel comune di Massarosa (Lucca). Un devastante incendio ha bloccato centinaia di automobilisti in transito sulla Bretella, alcuni dei quali rimasti intrappolati in galleria. Al lavoro vigili del fuoco, protezione civile, stradale anche con l’ausilio di due elicotteri Ieri era stato attivato il piano di maxi emergenza da parte della centrale operativa 118 Alta Toscana dell'Asl Toscana nord ovest. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio in autostrada, riaperta la bretella Lucca-Viareggio

