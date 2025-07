Incendio alla Borghesiana scoperta discarica abusiva

Incendio alla Borghesiana. Le fiamme hanno interessato dei terreni e hanno lambito un'area dove è stata scoperta una discarica abusiva. Sul posto, in via Carlo Fornara, i vigili del fuoco e la polizia locale del gruppo VI Torri. Un 61enne è stato denunciato.Nel dettaglio, sul terreno di proprietà. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: incendio - borghesiana - scoperta - discarica

Incendio alla Borghesiana, scoperta discarica abusiva; Roma – Incendio rivela discarica abusiva a Borghesiana: sequestrata area di 2000 mq, denunciato un uomo; Incendio in zona Borghesiana: scoperta una discarica abusiva di circa 2mila mq.

Incendio alla Magliana, scoperta discarica abusiva su area di ... - RaiNews - Un incendio divampato nel pomeriggio del 2 luglio nei pressi di via della Magliana, a Roma, ha portato alla luce una discarica abusiva estesa per circa 1. Lo riporta rainews.it

Incendio in discarica, Enval esclude natura dolosa - Ansa.it - Incendio in discarica, Enval esclude natura dolosa 'Nessuna emissione di polveri nocive' AOSTA , 02 luglio 2025, 16:24 ... Come scrive ansa.it