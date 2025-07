Incendio a Montesacro bruciati un chiosco e due moto

Ancora un incendio a Roma. Nella notte, in via Valsolda, le fiamme hanno bruciato un chiosco, una moto e uno scooter. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, i carabinieri della stazione viale Libia impegnati nelle indagini insieme al nucleo operativo Parioli. Le fiamme, scaturite per cause. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Incendio sul lungomare: in fiamme chiosco in allestimento sulla spiaggia - Incendio sul lungomare di Fondi: in fiamme sulla spiaggia un chiosco in fase di allestimento in vista della stagione estiva.

Incendio all'Esquilino, chiosco distrutto dalle fiamme - Un incendio nella notte è scoppiato nell'area dei giardini Nicola Calipari di piazza Vittorio Emanuele.

