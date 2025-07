Incendio a Cappelle sul Tavo in fiamme terreni di campagna VIDEO

Fiamme nelle campagne di Cappelle sul Tavo nella tarda mattinata di venerdì 25 luglio.L'incendio è divampato dopo mezzogiorno e ha riguardato dei terreni di campagna.Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Pescara con tre autobotti, un pick-up e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

