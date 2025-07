Incendio a Campi Bisenzio | a fuoco otto auto e un camper

U na notte di fuoco quella tra giovedì 24 e venerdì 25 luglio i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Pontassieve sono intervenuti per un incendio nel Comune di Campi Bisenzio in via del Paradiso.La stessa squadra era stata inviata in supporto per domare l'incendio a Quaracchi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: incendio - fuoco - campi - bisenzio

Incendio a San Casciano, a fuoco un’oliveta. Famiglia lancia l’allarme ed evita il peggio - San Casciano Val di Pesa (Firenze), 20 luglio 2025 – Un ettaro di oliveto è andato a fuoco nel pomeriggio di domenica 20 luglio a Santa Cristina in Salivolpe, frazione del Comune di San Casciano Val di Pesa.

Incendio a Loreto, a fuoco cabina dell'Enel nella notte: gente in strada - Loreto (Ancona), 5 maggio 2025 –  Nottata di fuoco quella appena trascorsa a Loreto. Fiamme alte e una colonna di fumo nera, visibile fin dai quartieri a valle, hanno scosso la parte alta della città di Loreto.

Via Provinciale Pisana, incendio in un capannone usato come dormitorio: intervengono i vigili del fuoco - Paura in via Provinciale Pisana dove un incendio è divampato all'interno di un capannone nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 16 maggio.

AGGIORNAMENTO ORE 15.45 - La viabilità in direzione Campi Bisenzio centro e via Lucchese a Sesto Fiorentino è stata ripristinata. Incendio in località Maccione, al confine con Sesto Fiorentino. Sul posto le nostre pattuglie e i Vigili del Fuoco. Vai su Facebook

Notte di incendi a Firenze e Campi Bisenzio: fiamme estese, ma non ci sono persone coinvolte https://firenze.repubblica.it/cronaca/2025/07/25/news/firenze_campi_bisenzio_incendi_persone_notte-424751524/?ref=twhl… Vai su X

Paura nella notte, in fiamme otto auto e un camper; Incendio nella notte a Quaracchi: auto, baracche e camion a fuoco \ VIDEO; Notte di incendi: a fuoco mezzi e baracche a Firenze, fiamme pure a Campi Bisenzio.

Firenze, notte di fuoco. Maxi incendio a Quaracchi, auto e camper in fiamme a Campi - Le immagini del rogo fanno il giro dei social, impressionante colonna di fumo ... msn.com scrive

Paura nella notte, in fiamme otto auto e un camper - I vigili del fuoco richiamati da Quaracchi per intervenire a Campi Bisenzio in via del Paradiso. Da msn.com