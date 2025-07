Incendi in Turchia e Cipro | 12 morti e evacuazioni L’impressionante video del fire tornado

Diversi incendi stanno colpendo Cipro e la Turchia, una situazione che si aggrava a causa del caldo e dei venti forti. Un incendio nella provincia turca di Eskisehir, circa 230 km da Ankara, ha provocato dieci morti e quattordici feriti tra vigili del fuoco e soccorritori dopo che un improvviso cambio del vento ha spinto le fiamme verso la squadra. Sulla vicenda il ministro della giustizia ha dichiarato che è stata aperta un’indagine. In totale sono tredici le vittime degli incendi a partire da inizio estate: ai primi di luglio erano morti un anziano e due operatori forestali. Sei i roghi ancora attivi nel paese, che hanno obbligato a evacuare diversi villaggi e cittĂ . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incendi in Turchia e Cipro: 12 morti e evacuazioni. L’impressionante video del “fire tornado”

In questa notizia si parla di: incendi - turchia - cipro - morti

Turchia, allarme incendi: oltre 50mila evacuati e circa 200 le abitazioni bruciate - Oltre 50mila persone sono state evacuate dalle proprie abitazioni, e ospitate in luoghi sicuri, a causa di incendi in corso da sabato che hanno colpito varie zone della Turchia, dalla costa sul mare Egeo al sud est del Paese nei pressi del confine con la Siria.

In Turchia 50mila evacuati a Smirne per emergenza incendi - Smirne, 30 giu. (askanews) -Le fiamme divorano la regione di Smirne in Turchia: oltre 50mila persone sono state evacuate dalle loro case nel distretto di Seferhisar.

Turchia, devastanti incendi a Smirne e Manisa: oltre 50mila evacuati - Proseguono le operazioni antincendio dei Vigili del Fuoco nella Turchia occidentale, devastata da giorni da imponenti roghi boschivi che hanno causato l’evacuazione di oltre 50mila persone.

#NEWS - #Incendio fuori controllo a #Cipro, due morti, una decina di feriti, due gravi e decine di evacuati I due corpi carbonizzati all'interno di un veicolo, ancora da identificare. Il rogo continua a divampare sulle colline sopra #Limassol, la seconda maggiore c Vai su Facebook

L'incendio nel sud-ovest dell'isola ha bruciato case e veicoli. Almeno due i morti e altrettanti i feriti gravi registrati finora Vai su X

Incendi in Turchia e Cipro: 12 morti e evacuazioni. L’impressionante video del “fire…; Incendi devastanti tra Cipro e Turchia: vittime, evacuazioni e caldo estremo; Incendi a Cipro, morti e persone evacuate a Limassol.

Incendi in Turchia e Cipro: 12 morti e evacuazioni. L’impressionante video del “fire tornado” - In Turchia 10 vittime tra soccorritori, a Cipro richiesto il Meccanismo UE di Protezione Civile ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Incendi a Cipro, morti e persone evacuate a Limassol - Il 23 luglio, un vasto incendio vicino a Limassol, a Cipro, ha causato la morte di due persone, trovate in un’auto bruciata. Scrive tg24.sky.it