Incendi in Albania evacuati 3 villaggi nel sud del Paese

Tre villaggi nel sud dell’ Albania sono stati evacuati dalle autorità venerdì a causa dei grossi incendi che stanno colpendo la zona. Le località coinvolte sono Palavli, Vergo e Kopacez, a poco più di 200 chilometri dalla capitale Tirana. Sono più di mille i vigili del fuoco al lavoro in Albania per contenere le fiamme, aiutati anche dall’esercito con gli elicotteri. Sono intervenuti anche un Canadair dalla Croazia e due elicotteri antincendio ungheresi. Le temperature, che hanno raggiunto i 42 gradi nel centro del Paese, sono tra le cause dei roghi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Incendi in Albania, evacuati 3 villaggi nel sud del Paese

In questa notizia si parla di: albania - incendi - evacuati - villaggi

Incendi in Albania, evacuati 3 villaggi nel sud del Paese; Cipro: vasti incendi a Limisso e Pafo, evacuati i villaggi; Trump: Macron riconosce la Palestina? Quello che dice non conta.

Incendi in Albania, evacuati 3 villaggi nel sud del Paese - (LaPresse) Tre villaggi nel sud dell'Albania sono stati evacuati dalle autorità venerdì a causa dei grossi incendi che stanno colpendo la zona. Si legge su stream24.ilsole24ore.com

Crotone, in 245 evacuati da villaggio turistico per enorme incendio a Cirò Marina: “Fiamme improvvise e paura” - Un giovane animatore del villaggio è stato intossicato dal fumo e trasportato in ospedale ma non è grave. Come scrive msn.com